Januzaj krijgt geen rust: "Ik ben harder voor hem dan voor eender wie, maar hij heeft zoveel talent"

Komt de carrière van Adnan Januzaj nu eindelijk van de grond? Door Chelsea uitgeleend aan Sunderland wisselt hij nog steeds te veel dode momenten af met uitbarstingen van zijn enorme techniek. David Moyes blijft hem dan ook pushen...

Moyes is een grote fan van de 22-jarige Belg. "Hij heeft een talent dat hij meer moet tonen", aldus Moyes. "Zijn lichaamstaal doet soms vermoeden dat hij niet hard genoeg werkt, maar dat is het zeker niet. Hij loopt de laatste tijd perfect en zijn inzet voor het team was heel goed. Hij is nog jong, dat is wat hij nu moet doen. Hij moet Jermaine (Defoe) zijn kilometers erbij doen en hem laten afwerken..."

Moyes is niet de makkelijkste voor de man die nog steeds gezien wordt als één van de grootste Belgische talenten. "Ik ben strenger van Adnan dan eender wie. Maar ik doe het voor zijn eigen goed. Hij is een goeie jongen." José Mourinho zal alvast graag horen dat Januzaj zijn werk nu wel doet.