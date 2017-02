Davy Roef geeft het grote verschil aan: "Hier al twee keer in een maand, bij Anderlecht gebeurt dat twee keer op een jaar"

door Redactie



Davy Roef ruilde Anderlecht tijdens de winter in voor Deportivo La Coruna. Op Spaanse bodem wil de doelman progressie boeken, en er gaat ook een nieuwe wereld voor hem open.

De goalie stroomde vanuit de jeugd van paars-wit door naar de hoofdmacht. Nu voetbalt hij voor het eerst sinds lang elders. "Ik ben hier gelukkig. Ik was er nochtans een tikje bang voor", vertelt Roef in Fan!. "Maar vanaf dag één eigenlijk voelde ik me hier thuis. Mensen zijn hier zo behulpzaam. Ook binnen de ploeg."

Daar zit volgens Roef een groot verschil met zijn broodheer. "Bij Anderlecht vond ik de vorige jaren wel dat er in de kleedkamer een zekere kliekjesvorming was. In een maand tijd zijn we al twee keer iets gaan eten, iets wat op Anderlecht twee keer op een jaar gebeurt."