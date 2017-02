Van Meir zoekt geen excuses: "We zijn niet onthoofd" en "Anders verdient Antwerp het"

door Redactie



Eric Van Meir weet dat hij moet winnen tegen Roeselare

Foto: © photonews

Lierse heeft maar één taak morgennamiddag tegen Roeselare: winnen. De Pallieters hebben zelf in handen of ze de finale van 1B gaan spelen of niet. Anders wordt het bang afwachten wat Antwerp gaat doen in hun duel tegen Lommel United.