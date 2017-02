Onwaarschijnlijke stunt in de maak: Genk-fans reizen... met het vliegtuig naar Gent af voor Europa League-confrontatie

door Redactie



AA Gent en Racing Genk staan in de achtste finales van de Europa League tegenover elkaar. Een korte verplaatsing voor beide teams, maar de fans zijn wel klaar voor een stunt.

Het vaste reisbrureau van de Genk-fans legt namelijk een vliegtuig in voor de trip naar de Ghelamco Arena. Tegen de prijs van 295 euro (exclusief match-ticket) vlieg je op 9 maart vanuit Luik naar Wevelgem, waar een bus je naar een hotel in de Arteveldestad brengt. Goed voor een reisduur van 2,5 uur.

"Het is een stunt", vertelt Arne Geusens van ASL Travel bij Het Laatste Nieuws. "Met 55 inschrijvingen draaien we break-even, maar vanaf 40 is de vlucht gegarandeerd." Afwachten dus wie zich geroepen voelt om deze unieke ervaring mee te maken.