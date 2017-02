Leko furieus: "Mijn spelers weten het ook niet meer wanneer het nu al dan niet strafschop is"

Charleroi pakte de drie punten in eigen huis tegen STVV, met dank aan een doelpunt in de slotfase. Maar de Kanaries maakten aanspraak op een elfmeter. Toch als we coach Ivan Leko mogen geloven.

"We hebben goed voetbal weten te brengen op een slecht veld en hebben kansen gehad om te scoren, maar we misten precieze in de fas van de waarheid", aldus Ivan Leko na de match in het Zwarte Land.

Bovendien had Leko ook reden tot klagen naar eigen zeggen: "Echt zuur dat we geen strafschop krijgen, want het was gewoon 100% zeker een strafschop. Wat zeg ik, 200%!"

Een frustrerende avond dus voor de oefenmeester van STVV: "Als wij hands maken is het altijd strafschop, bij de tegenpartij nooit. Zo is het voor onze spelers ook niet meer duidelijk."