Vossen wilde niet klagen "als het 4-0 is", maar Preud'homme beseft; "Goed dat hij scoorde, anders zouden ze wissel als straf gezien hebben"

In de eerste helft miste hij nog enkele kansen oog in oog met Sammy Bossut, maar na de pauze kon hij dan toch zijn vijftiende van het seizoen binnenprikken. Vanop de stip weliswaar, maar daar maalde niemand om. "Het doet altijd deugd om hem om te zetten." Toch werd hij gewisseld. MPH legt uit ...

Jelle Vossen miste in de eerste helft nog enkele kansen, want het had ook gerust 6-0 of meer kunnen zijn bij de koffie. "Ach, dat klopt. Maar we moeten daar niet te erg op in gaan, want als het 4-0 is bij de rust, dan mag je sowieso niet klagen. Al had het meer kunnen zijn, dat is zeker."

Dat hij een penalty wist om te zetten deed deugd. En ook bij coach Michel Preud'homme. "Ik zei tegen hem dat het goed was dat hij die scoorde, anders zouden de mensen zijn wissel misschien nog hebben opgevat als een straf omdat hij niet scoorde. Maar ik was sowieso van plan om hem te wisselen, want hij had al vier kaarten en ik wilde niet dat hij een vijfde opliep."

En de oefenmeester van blauw-zwart zag ook iets heel erg positief: "De manier waarop Vossen en Diaby samenspeelden en elkaar vonden, waardoor de situatie van de penalty ontstond? Dat heeft me zeker blij gemaakt. Het toont dat we als groep ook opties hebben en aan het groeien zijn."