Eupen op zoek naar laatste broodnodige puntje tegen Sporting Lokeren

door Redactie



Sporting Lokeren ontvangt zaterdagavond om 20 uur de bezoekers van KAS Eupen. Voor de Waaslanders staat er nog weinig op het spel, Eupen is mits een punt mathematisch helemaal zeker van een verlengd verblijf in de Jupiler Pro League.

Voor Lokeren is het in de reguliere competitie de voorlaatste wedstrijd die op Daknam gespeeld wordt. Coach Runar Kristinsson, die zaterdag voor een verlengd verblijf in het Waasland koos, kan nog steeds geen beroep doen op de geblesseerde aanvoerder Overmeire en Ticinovic. Ofkir zit dan weer voor het eerst bij de 20 namen.

De selectie van Sporting Lokeren: Verhulst, Copa, De Wolf, Maric, Skulason, Galitsios, Ninaj, Terki, Persoons, Rassoul, Jambor, Bolbat, Miric, Martin, Straetman, Hupperts, De Sutter, De Ridder, Ansah en Ofkir.

Kristinsson verlengde tot medio 2019 bij Lokeren

De bezoekers uit Eupen hebben dus aan één punt genoeg om ook volgend seizoen op het hoogste niveau aan te treden. De Panda's tellen 9 punten voorsprong op rode lantaarn Moeskroen, al lijkt het erg onwaarschijnlijk dat Les Hurlus met een 9 op 9 nog op gelijke hoogte komen van Eupen.

Trainer Jordi Condom verlengde net als zijn collega Kristinsson zijn contract aan de Kehrweg. Behalve de langdurig geblesseerden en Mamadou Sylla, die met een knieblessure kampt, kan de Spaanse trainer beroep doen op zijn volledige selectie. Eén punt volstaat, daarna kan het carnavalsfeest in Eupen écht ingezet worden.