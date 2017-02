Lukaku heeft een record beet en wordt nu officieel een icoon van Everton

Romelu Lukaku heeft tegen Sunderland zijn 60ste goal voor Everton gescoord. Niemand deed ooit beter... Al moet hij wel nog iemand naast zich dulden.

Lukaku staat met zijn 60ste op gelijke hoogte met clublegende Duncan Ferguson, die van 2000 tot 2006 voor de Toffees speelde. Ook hij scoorde 60 goals, maar Lukaku had daar amper drie seizoenen voor nodig, Ferguson maar liefst zes.

Lukaku gaat hem dus nog zeker voorbijsteken en speelt zich zo ook in de geschiedenisboeken van Everton. Zijn goal vandaag was trouwens eentje op zijn beste kwaliteit. Op volle snelheid stak hij de helft van het veld over om voor de doelman niet te falen.