Stuivenberg kaart de Genkse problemen aan: "Onnodige vrije trappen, verloren duels en een extra kwaliteit die wij niet hebben"

Bij de 2-0 had Mathew Ryan dan weer geen verhaal op de kanonskogel, goed voor een snelheid van 123 kilometer per uur, van Youri Tielemans. Nochtans haalde de youngster vorige week al twee keer op gelijkaardige wijze uit.

"De twee duels die vooraf gaan aan de goal verloren we. Daar konden we de bal veroveren, maar dat verzuimden we. Tielemans heeft op zo'n moment weinig tijd nodig om na te denken. Op zo'n manier naar doel kunnen schieten is een extra kwaliteit. Daar ontbreekt het ons aan."