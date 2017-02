Antwerp houdt Lierse dan toch nog van de promotiefinale, de Great Old het delirium nabij

door Dirk Pieters vanuit Antwerpen



Royal Antwerp FC heeft zich zondag dan toch nog weten te plaatsen voor de promotiefinale. De Great Old zegevierde tegen Lommel United, Lierse SK liet een steek vallen tegen Roeselare.

Antwerp begon furieus aan de wedstrijd. Eerst werd Owusu op weg naar Bertrams neergehaald en even later ging de spits neer in de zestien, maar telkens geen fout. Het publiek ging hierdoor nog meer achter de thuisploeg staan.

De eerste echte kans was voor Buyl. Hij haalde knap uit, maar Bertrams hield de bal mooi uit doel. De partij zakte nadien wat weg. Lierse was ondertussen op voorsprong gekomen en dat zorgde niet voor vreugde op de Bosuil. Pletje had de kans op de 0-1, maar schoot naast het doel van Debaty.

Rood voor Schils

Het was opnieuw een namiddag kansen missen. Dequevy kreeg een enorme kans, maar hij legde de bal onbegrijpelijk achteruit in plaats van zelf af te werken. Ook Owusu kreeg nog een kans, maar nu was de grensrechter de boeman. Hij keurde het doelpunt af voor buitenspel.

In de slotfase van de eerste helft kreeg Schils nog rood voor Lommel en moest het de tweede helft verder met tien. Dat zorgde voor nog meer gevaar voor Antwerp, maar geen doelpunt voor de pauze.

Kans om kans

Antwerp zette meteen druk na de koffie, maar botste steeds op een muur van Lommel. Toch geraakte de thuisploeg er eens door, maar opnieuw werd het doelpunt afgekeurd voor buitenspel. Het publiek begon te morren toen ook Buyl en Owusu een zoveelste kans de nek omwrong. Corryn kon ook Bertrams niet kloppen. Met een schitterende reflex hield hij de verdediger van een doelpunt.

Antwerp bleef komen, en in het slot kreeg het een penalty. Hairemans trapte die knap binnen. Lierse bleef op 1-1 steken tegen Roeselare, en zo ging de oudste club van het land een lange nacht in.