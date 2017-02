Barcelona wint topper van Atlético en springt (voor eventjes?) over Real Madrid naar de leiding

door Redactie



FC Barcelona heeft zondagavond hele goede zaken gedaan. De Catalaanse grootmacht ging op het veld van concurrent Atlético Madrid in extremis winnen. Lionel Messi zorgde voor de beslissing en zo springt Barça (voor eventjes?) naar de koppositie.

De kraker in het Estadio Vicente Calderon ontplofte pas halverwege de tweede helft. Rafinha bracht Barcelona rond het uur op voorsprong na een pak geharrewar in de zestienmeter van Atlético. Lang konden de bezoekers niet van hun voorsrpong genieten, want amper luttele minuten later tekende Godin al voor de gelijkmaker.

In tegenstelling tot in de Champions Leaguewedstrijd tegen PSG, kon Barcelona deze keer wél rekenen op Lionel Messi. Enkele minuten voor affluiten trok de Argentijn zijn ploeg over de streep – alweer na heel wat geharrewar in de zestienmeter van Atlético.

Leider

Barcelona gaf de voorsprong niet meer uit handen en springt in de stand zo (voorlopig?) naar de eerste plaats. Real Madrid heeft wel nog twee wedstrijden te goed.