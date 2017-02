Hij flikte het alweer in 'Mazzu-time': "De voetbalgoden zijn ons goedgezind"

door Johan Walckiers

door

Felice Mazzu besefte dat Charleroi alweer door het oog van de naald kroop

Als ze er een begrip voor uitvinden, weet je dat er iets aan de hand is. 'Mazzu-time' is intussen al sterk ingeburgerd in eerste klasse. Je weet dat er nog iets gaat komen, maar je kan er niets aan doen. Ook STVV niet.