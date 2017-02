BelgiÃ« verliest zeker Ã©Ã©n van zijn smaakmakers: "Ik vertrek"

België verliest zeker één van zijn smaakmakers: "Ik vertrek"

door Julien Denoël en Redactie vanuit Lokeren



Henry Onyekuru toonde zich nog eens belangrijk voor Eupen gisteren. Met zijn winnende goal gaf hij het seizoen van de Oostkantonners nog wat meer glans. Maar volgend seizoen moeten ze niet meer op hem rekenen, liet hij achteraf duidelijk weten.

Even zag het er nog gevaarlijk uit voor de Panda's maar door de recente 9 op 9 is Eupen zeker van een verlengd verblijf in eerste klasse. "Ik speel voor de ploeg als ik op het veld sta", aldus de werkweigeraar van deze winter. "En ik ben blij dat ik ons de zege kon schenken. Het was de beste manier om op de fluitjes van de supporters te reageren. Pas op, ik vond dat wel normaal."

Maar zijn toekomst ligt niet aan de Kehrweg. "Er is een akkoord met het bestuur dat ik deze zomer vertrek", aldus de man die eerder in de belangstelling van Celtic stond. Maar ook Anderlecht ziet wel iets in de Nigeriaanse sneltrein, al is hij quasi onbetaalbaar geworden voor de Brusselaars.