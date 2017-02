Wat staat er nog op het spel voor Lierse, Antwerp Ã©n Roeselare? De scenario's

Wat staat er nog op het spel voor Lierse, Antwerp én Roeselare? De scenario's

Nog 1 speeldag en we kennen het resultaat in 1e nationale B. Of toch alvast welke twee teams tegen elkaar de play-offs zullen spelen. En ook wie daarbij het thuisvoordeel heeft. Alle scenario's.

Wat momenteel al zeker is: er komt een play-off, want Roeselare kan de tweede periode niet meer winnen. Daarvoor gaat het momenteel tussen Antwerp en Lierse.

Voor Lierse is het vrij duidelijk: als ze even goed doen als Antwerp, dan zijn ze altijd de winnaar van de tweede periode. Door de opgetelde totaalpunten mogen zij dan eerst in Roeselare spelen, om het vervolgens thuis proberen af te maken.

Maar: The Great Old zit op vinkenslag. Als zij thuis tegen Lommel weten te winnen, dan zetten ze Lierse onder druk om hetzelfde te doen tegen Roeselare. Qua doelsaldo moet Antwerp vijf goals inhalen op Lierse, dus een monsterzege kan eventueel ook nog om hen in de play-off te krijgen - al is dat onwaarschijnlijk.

Roeselare heeft in Lierse dus wel degelijk nog iets om voor te spelen. Als Antwerp namelijk de tweede periode weet te winnnen, dan moeten ze als eerste thuis spelen tegen de West-Vlamingen. Het thuis kunnen en mogen afmaken? Het is een mooie extra motivatie voor Roeselare om toch punten af te snoepen van Lierke Plezierke.