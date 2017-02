Ryan spaart ploegmaats niet: "We hadden dat voor de match bestudeerd en dan..."

Hoofdschuddend stond hij in zijn doel na de goal van Youri Tielemans. Het was de goal die Mathew Ryan absoluut wou vermijden, want bij 1-0 bleef nog alles mogelijk. En het was op meer dan één vlak dat het pijn deed.

Ryan was boos op zichzelf, maar ook op zijn ploegmaats. "Ik ben ontgoocheld dat ik een goal slik van zo ver. Ik moet de beelden nog eens bekijken om te zien of hij houdbaar was. 124 km/u? Ja, ok... Maar ik vind het nog meer spijtig dat we Anderlecht zwaar bestudeerd hadden."

"We wisten dat Dendoncker en Tielemans van ver zouden trappen. We zagen dat ook vorige week in hun match tegen Oostende. En dan geven we Tielemans zoveel plaats om te schieten...", spaarde hij de kritiek aan zijn ploegmaats niet.