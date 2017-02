Ontgoocheling overheerst bij Standard: "Dat moet nu ons hoofddoel zijn"

Standard mag na het 2-2 gelijkspel tegen KV Mechelen play-off 1 nu helemaal vergeten. Verdediger Milos Kosanovic zette zijn ploeg op voorsprong met een heerlijke vrije trap, maar blijft teleurgesteld achter.

"Dit was één van onze grootste doelen van het seizoen", doet Milos Kosanovic zijn verhaal. "We geloofden er tot de laatste match in. De teleurstelling is groot, zeker voor onze fans. Dat er veel fans niet meer kwamen? Ik kan begrijpen dat de fans niet kwamen opdagen. Zij hebben hoge verwachtingen. Het is moeilijk, maar ik begrijp ze."

De twee tegengoals kwamen er te gemakkelijk. Dat besefte Kosanovic ook. "Het was allemaal wat ongelukkig. We hadden weinig geluk. Na die tweede goal bleven we druk zetten, maar we konden niet meer scoren. Ik ben wel blij met mijn goal. Na een lange periode zonder voetbal was dit een beloning voor het harde werk van de afgelopen maanden."

De vreugde na de 1-0 van Kosanovic

Nu rest er de Rouches nog één mogelijkheid: via play-off 2 de poort naar Europa openbeuken. "We moeten play-off 2 proberen te winnen om zo naar Europa te gaan. Dat moet nu ons hoofddoel zijn. Ik heb nog nooit Europees gespeeld, net zoals ik nog nooit play-off 1 heb gespeeld (door een blessure vorig jaar, nvdr). Dat zou mooi zijn", besluit Kosanovic.