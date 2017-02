Nicolas Frutos, dat is Anderlecht in hart en nieren: "Op de dag dat het zover is, wil ik klaar zijn"

door Redactie



Nicolas Frutos, dat is RSC Anderlecht in hart en nieren. De Argentijn maakt momenteel al deel uit van de technische staf van paars-wit, op termijn hoopt hij het te maken als hoofdtrainer.

Maar Frutos kan niet stilzitten. Onlangs begon hij zelf opnieuw te voetballen. “Waarom ik beslist heb om opnieuw te gaan voetballen? Da’s een goeie vraag. Goh, ik had gewoon zin om te sporten”, vertelt Frutos aan Play Sports. “Ik vroeg aan Gunther Van Handenhoven (team manager bij Anderlecht, ndvr.) of ik niet kon meespelen bij de veteranen van SK Londerzeel, waar hij zelf actief is.”

“Hij dacht eerst dat ik een grapje maakte, maar toen hij begreep dat ik serieus was heeft hij meteen alles in orde gebracht zodat ik me bij de club kon aansluiten. We spelen met een rood shirt, dat ligt toch moeilijk voor mij”, doelt Frutos op de rivaliteit met Standard. “Maar ik draag onder dat rode shirt altijd een truitje van Anderlecht.”