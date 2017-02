De Schutter deed het zoals Nuytinck, maar: "Niet gezien, Bumba heeft voorrang"

door Aernout Van Lindt vanuit Kortrijk

door

Niels De Schutter met een knappe assist voor Waasland-Beveren zoals Nuytinck voor Anderlecht, maar ...

Foto: © photonews

Waasland-Beveren is helemaal gered na de zege in Kortrijk. Bij een van de Wase doelpunten was het Niels De Schutter die met de kop voor een knappe assist zorgde. Zoals Bram Nuytinck in de Europa League in Zenit een beetje, maar dat had De Schutter niet gezien. Om een wel erg opvallende reden.