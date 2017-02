VIDEO: Hoe goed kennen de Britten onze Rode Duivels? Premier League-internationals zijn binnenkoppers, Thomas 'Foket' maakt indruk met zijn naam

door Diederik Geypen

door

Niet alle Rode Duivels zijn over het Kanaal even bekend

Foto: © photonews

De Belgische bieren zijn over de hele wereld bekend, ook in Engeland. Maar geldt dat eveneens voor de Rode Duivels? Voetbalkrant.com trok de straat op in hartje Londen en nam de proef op de som.