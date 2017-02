EÃ©ntje alvast supergemotiveerd bij Antwerp: "Dit is waarom ik naar hier kwam"

Eéntje alvast supergemotiveerd bij Antwerp: "Dit is waarom ik naar hier kwam"

door Redactie



Om 16u valt de eerste ontknoping van het seizoen in de professionele reeksen. Dan weten we wie de finale van 1B speelt voor promotie naar eerste klasse. Bij Antwerp loopt er alvast eentje serieus gemotiveerd rond.

Lommel United moet eraan en als het van Tuur Dierckx afhangt, zal hij deze namiddag schitteren. "Het wordt moeilijk en we maken niet veel kans, maar promotie is enorm belangrijk. Dat geldt voor alle Antwerp-spelers, maar zeker voor mij", aldus de ex-speler van Club Brugge.

Hij wil immers iets bewijzen: dat hij eerste klasse waardig is. "Dat is echt mijn ambitie, en ook de reden waarom ik naar Antwerp ben gekomen. Als je ziet wat er dit seizoen allemaal is gebeurd, dan zou de finale halen een enorme prestatie zijn", zegt hij in Gazet van Antwerpen.