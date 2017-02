AA Gent kan al een veelvoud van zijn dure wintertransfer vangen

door Redactie



AA Gent haalde met Lovre Kalinic deze winter de duurste doelman ooit naar België. Een investering die zich blijkbaar gaat terugbetalen, want nu al staan de Engelse clubs te dringen voor de grote Kroaat.

Volgens The Sun zijn er al drie Premier League-clubs geïnteresseerd in de goalie van de Buffalo's. Everton zou de dans leiden, want ze zijn op zoek naar een nieuwe doelman voor volgend seizoen. Nummer 1 op het lijstje is wel Fraser Forster, de doelman van Southampton.

Maar als die deal doorgaat, zijn het The Saints die willen gaan shoppen in Gent, net als West Ham United. Gent zou zo'n 12 miljoen euro willen vragen en dat zou dus een veelvoud zijn van wat ze zelf betaalden. Kalinic heeft echter nog geen werkvergunning en dat kan de boel bemoeilijken.