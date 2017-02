Westerlo gaf zijn tegengoals kinderlijk weg aan Oostende: "Dit was shit , ongezien in het voetbal"

Westerlo en KV Oostende hielden elkaar zaterdagavond lange tijd in bedwang, maar toen de Kustboys de score openden vanop de stip, zakten de Kemphanen als een pudding in elkaar.

De Westelse defensie gaf de goals die volgden in cadeauverpakking weg. Vooral de 0-2 van Knowledge Musona was tekenend. "Die tweede goal heb ik nooit eerder gezien in het voetbal", foeterde Daniel Christensen.

De Deense linksachter speelde een puike partij, in tegenstelling tot sommigen van zijn ploegmaats. "Dit is shit, maar de 0 op 9 mag nu niet in onze hoofden kruipen. We moeten verder om in de resterende twee duels ons te verzekeren van het behoud."