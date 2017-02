Nog Ã©Ã©n onduidelijkheid straks bij Antwerp: wie is volgend seizoen coach?

Nog één onduidelijkheid straks bij Antwerp: wie is volgend seizoen coach?

door Redactie



Wim De Decker heeft nog geen onderhandelingen over een nieuw contract opgestart

Foto: © Photonews

Deze namiddag is er duidelijkheid in 1B: dan weten we of Lierse of Antwerp de finale speelt. Bij The Great Old is er wel nog een onduidelijkheid: blijft Wim De Decker er coach?