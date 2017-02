Standard niet in play-off 1: "Einde verhaal Jankovic, dat was dodelijk" en "712 nieuwe spelers, het blijft chaos"

Standard haalt voor het tweede jaar op rij géén play-off 1. Dat voorzitter Venanzi en Renard tijdens de rust de kleedkamer binnen gingen? Dat is een veeg teken.

"Het was chaos onder Duchâtelet en het is chaos gebleven. Van Buyten wel of Van Buyten niet, snel de coach ontslagen en ze wilden hem eigenlijk al sneller van de hand doen, enzovoort ... Het is onrustig, 712 nieuwe spelers bij wijze van spreken en altijd maar nieuwe gezichten, Jankovic heeft het niet kunnen rechttrekken", aldus Wim De Coninck in Stadion.

Aad De Mos is ook niet opgezet met coach Jankovic: "Hij zegt altijd veel algemeenheden, maar nooit eens iets inhoudelijk over het spel. Dat valt me tegen. Hij heeft vandaag de doodsteek gekregen van Renard en de voorzitter. Wat er vandaag gebeurd is? Dat is het ergste wat er kan gebeuren."

"Ze zijn tijdens de rust de kleedkamer binnen gekomen. Dan ben je als coach gezien voor de groep. Dat is gewoon dodelijk. In het Midden-Oosten kan dat wel eens met een sjeik of een prins, maar in de Belgische competitie ben je gezien. Het wordt dus einde oefening voor Jankovic, klaar."