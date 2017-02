Teleurgestelde Jankovic met Standard naar play-off 2: "Het voelt niet aan alsof ik gefaald heb"

Mathematisch was het nog mogelijk, maar Standard moest na het 2-2 gelijkspel tegen KV Mechelen definitief een streep trekken door play-off 1. Coach Aleksandar Jankovic reageerde teleurgesteld.

"Dit is een zware klap", zei Jankovic na de wedstrijd. "De ontgoocheling was groot in de kleedkamer. Het voelt niet aan alsof ik gefaald heb. Mijn job bij Standard duurt langer dan zes maanden. We hebben het niet vandaag (zondag) verspeeld, maar in andere wedstrijden zoals op Genk, KV Mechelen en Sint-Truiden. Dit was ons seizoen niet."

Jankovic voerde tijdens de wedstrijd twee opvallende wissels door. Edmilson bleef tijdens de rust in de kleedkamer, maar werd vervangen door een sterk spelende Legear. "Edmilson was ziek, maar ik heb hem toch laten starten", aldus Jankovic, die ook doelpuntenmaker Sa wisselde. "Hij had last van een voetblessure, vandaar."

Op naar play-off 2

Nu moeten de Rouches zich vol op play-off 2 concentreren. Zo kan dat begeerde ticket naar Europa nog worden afgedwongen. "In play-off 2 moeten we alles geven. We hebben al genoeg verloren dit seizoen. We moeten opnieuw aanknopen met overwinningen en dat kan best zaterdag al tegen Moeskroen gebeuren", is de Serviër strijdvaardig.