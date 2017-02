Blauw-zwarte pletwals, bescheiden Yannick, hoop bij de Buffalo's en paniek bij Genk

Alle goede (en slechte) dingen komen in drievoud. Hanne, Klaasje en Marthe zijn al sinds vorig seizoen de nieuwe K3, al was dat ook meteen het afscheid van drie andere topmeiden. Wij blikken terug op de voorbije voetbalspeeldag en doen dat ook in drievoud. Al dan niet met luchtballonnen.

TOP

Blauw-zwarte pletwals

Zelden gezien wat Club Brugge in de eerste helft liet zien tegen Zulte Waregem. Met Ruud Vormer als een moderne rechtsachter - de gloriedagen van Meunier indachtig - en heel veel beweging in alle linies.

Zulte Waregem werd zoek getikt en moest nog op een goede doelman rekenen om de kloof in de eerste helft 'maar' op 4-0 te laten eindigen. Dit blauw-zwart is een machine ... en dan moetende play-offs nog komen.

Buffalo-hoop

Was AA Gent - Moeskroen een heerlijke wedstrijd? Neen, dat niet. Maar het spelniveau van de Buffalo's was veel hoger dan enkele weken ervoor. Het leverde ook drie belangrijke punten op.

Om echt naar play-off 1 te willen hebben ze vermoedelijk ook nog eens een tweede(!) uitzege nodig, maar Hein Vanhaezebrouck en co kunnen alvast op hoop leven.

Nederigheid

KV Mechelen naar de top-6? Ze hebben nog twee moeilijke partijen voor de boeg als ze hun doel écht willen bereiken. Maar de manier waarop ze een punt pakten in Standard was opnieuw deugddoend.

Ook mooi: de manier waarop Yannick Ferrera niet op zijn revanchegevoelens teerde om te gaan scoren bij zijn ex-club Standard. Verder had hij het over de club die 14 jaar geleden door de supporters werd gered en dat nederigheid dan op zijn plaats is. Chapeau.

FLOP

Genk niet in play-off 1?

De kortste weg naar de Champions League loopt via de Europa League. We zeiden het al eens gekscherend in januari, maar met de loting (Gent in de 1/8e finales) en het aantal punten in de competitie indachtig ...

Genk moet nu bijna verplicht winnen van Club Brugge om nog aanspraak te maken op de top-6. En dat zal uiteraard niet makkelijk zijn, allerminst.

In play-off 2 is het ook plezant?

Of niet natuurlijk. Waasland-Beveren en Eupen hadden nog een doel en wilden zich zelf 100% zeker redden en dat rendeerde meteen op het veld van Kortrijk en Lokeren. Maar verder werden we niet wild van wat nu al een voorspiegeling lijkt van play-off 2.

Wordt het dan plezant? Misschien dat de tweedeklassers nog meer gemotiveerd zijn en zo nog wat cachet kunnen bijbrengen. En voor Standard is het via play-off 2 ook van moeten ...

Lierse grijpt er opnieuw naast

En we kijken ook graag even naar 1e nationale B. Lierse heeft daar 55 punten gehaald, vijf en zes meer dan zijn rechtstreekse concurrenten. Maar door het systeem kunnen ze niet meer promoveren.

De manier waarop is ook pijnlijk voor Lierke Plezierke. In de eerste periode pas in minuut 85 de periode misgelopen, in de tweede periode was het zelfs in minuut 90. Zuur.