Boze Standard-voorzitter kan zich niet beheersen en werkt frustratie uit

door Redactie



Bij Standard mogen ze play-off 1 helemaal vergeten na het gelijkspel tegen KV Mechelen. De fans toonden hun onvrede met het geleverde spel dit seizoen en voorzitter Bruno Venanzi kon zich amper beheersen.

Venanzi ging samen met Olivier Renard naar de kleedkamer tijdens de rust. "Ik heb daar geen problemen mee zolang de trainer maar het discours kan doen tijdens de pauze", aldus Aleksandar Jankovic. Ook Cissé wist dat het was om "ons aan te moedigen".

Venanzi werd door de fans op de korrel genomen met een spandoek: "Bedankt voor het flauwe bier. De overgangsperiode is voorbij! Tijd voor actie", was er te lezen. Venanzi zou tijdens de rust dan ook zijn frustratie uitgewerkt hebben op een deur in de kleedkamer.