Mulder veroordeelt: "Als je dit op straat doet, buiten dat domme voetbalveld, dan moet je naar de gevangenis"

door Yannick Lambrecht

De analisten van Extra Time kwamen terug op de fout van Dele Alli op Brecht Dejaegere tijdens Tottenham-Gent

Foto: © photonews

In de onwaarschijnlijke terugwedstrijd van Gent tegen Tottenham kreeg Brecht Dejaegere het zwaar te verduren. De fout van Dele Alli - die resulteerde in een rode kaart - was er echt helemaal over. Dat vonden ook de analisten in Extra Time.