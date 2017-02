Net een nieuwe grasmat in Anderlecht: "Ze heeft er al beter bijgelegen"

Anderlecht legde vorige week een nieuwe grasmat in het Constant Vanden Stock-stadion. Die bleek echter nog niet helemaal aan de wensen te voldoen. Op vele plaatsen kwam het gras wel heel makkelijk los.

Het nieuwe veld lag er ook maar 'ros' bij. Frank Boeckx was echter blij met wat de club deed. "Daarvoor moeten we hen toch bedanken. Voetbal wordt op een veld gespeeld en de laatste tijd was dat toch een probleem. Nu kunnen we de bal al eens terugspelen. Voor een ploeg als Anderlecht is het belangrijk dat het veld er goed bijligt."

Maar er kwamen ook minder enthousiaste reacties. "Ze heeft er al beter bijgelegen", zei Bram Nuytinck eerlijk. "Er waren veel losse stukken." Anderlecht hoopt dat het gras tegen de play-offs beter aangehecht is...