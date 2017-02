Bij Lommel weten ze wie de match won: "De 12de man van Antwerp heeft die match gewonnen. Fenomenaal!"

door Dirk Pieters en Redactie vanuit Antwerpen



Glenn Neven zorgde er gisteren onrechtstreeks voor dat Antwerp de finale speelt tegen Roeselare. De verdediger ging immers in de slotfase in de fout op Fabien Camus en veroorzaakte zo de winnende penalty.

Neven verklaart: "Ik moest mijn man loslaten omdat Camus vrijstond en de bal daarnaar toe ging. Ik tackelde tussen de benen om de bal te blokkeren en dat lukte ook... Maar ja, door de enorme druk van het publiek floot de scheidsrechter penalty. Zeer jammer, want we knokten hard voor een punt na die terechte rode kaart. Het was wel verdiend voor Antwerp, maar voor de strijdlust hadden we een puntje verdiend", aldus Neven.

De fans van Antwerp speelden dus een grote rol volgens Neven. "Ik denk dat ze op één staan, samen met die van Standard. Als je ziet wat een geluid die mannen produceerden toen Roeselare scoorde tegen Lierse! Fenomenaal! Het is nog maar eens bewezen dat een twaalfde man de uitslag kan bepalen. Zonder die steun bleef het gewoon 0-0."