Groot talent ontbolstert bij AA Gent: "Zulke spelers kom je maar Ã©Ã©n keer om de zoveel jaar tegen"

"Verstraete mocht de U19 overslaan en ruilde de beloften na een half seizoen in voor de A-kern" - Frédéric Dupré Deel deze quote:

“Zulke spelers kom je maar één keer om de zoveel jaar tegen”, zegt Dupré in een gesprek met Voetbalkrant.com over de nog steeds maar 17-jarige Verstraete. “Louis was vorig jaar bij de U17 al zó sterk aan het spelen, dat er werd beslist dat hij de U19 mocht overslaan en meteen mocht aansluiten bij de beloften.”

“Normaal gezien ging ik hem dit seizoen onder mijn hoede hebben bij de U19, maar dat is er dus niet van gekomen. (lacht) Al is dat niet meer dan normaal, hoor. Als je ziet dat Hein Vanhaezebrouck hem na amper een half seizoen bij de beloften opnam in de A-kern, zegt dat meer dan genoeg over het talent van Verstraete.”

Box-to-boxmiddenvelder

De term vervaagde doorheen de jaren, maar Dupré ziet in Verstraete een ideale box-to-boxmiddenvelder. “Louis is geen middenvelder die louter defensief is ingesteld, maar tegelijkertijd ook niet iemand die enkel en alleen aan aanvallen denkt. Het is eerder een nummer 8, een box-to-boxmiddenvelder. Hij is amper 17, maar is groot en sterk en beschikt over veel volume.”

Dat de jonkie reeds op jonge leeftijd een échte vent is, springt meteen in het oog. “Dit seizoen spelen er heel wat jongens in mijn ploeg die vorig jaar nog samenspeelden met Louis. Maar niemand van hen is nu al even groot en sterk als Verstraete. Hij beschikt – op zijn leeftijd – over een uitzonderlijke dosis power”, merkt Dupré op.