Zlatan moest overtuigd worden om bij Manchester United te spelen: "Maar toen hij belde, was het direct rond"

door Redactie



José Mourinho overtuigde Zlatan Ibrahimovic om naar Manchester United te komen

Zlatan Ibrahimovic is een fenomeen, dat weten we al langer. Zijn impact bij Manchester United was direct voelbaar. Zeven maanden na zijn aankomst heeft hij al twee prijzen op zak. Zondag won hij nog de EFL Cup na winst in de finale tegen Southampton.