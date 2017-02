Antwerp-doelman: "De frustratie van de voorbije maanden en de gemiste kans van vorig jaar is eruit"

door Dirk Pieters



Kevin Debaty reageert na het waanzinnige slot in 1B

Ongeziene taferelen in 1B zondag! Lierse gaf een voorsprong uit handen en Antwerp kon in de slotminuten toch nog de drie punten pakken vanop de stip. Antwerp-doelman Kevin Debaty was vanzelfsprekend door het dolle heen.