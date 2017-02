Deinze legt er zich niet bij neer: "Bondsreglement vertoont hiaten"

door Redactie



KMSK Deinze dreigt naar de laatste plaats te zakken in de eerste amateurreeks. Het stelde immers Jarric Buysse op en die zou niet speelgerechtigd geweest zijn. Zo verliezen ze maar liefst 34 punten. Maar daar gaan ze zich niet bij neerleggen...

Deinze wijst naar de hiaten in het bondsreglement. “Jarric Buysse was/is op basis van artikel 527 in het bondsreglement speelgerechtigd voor wedstrijden van het eerste elftal. Het artikel vermeldt dat een vrije speler speelgerechtigd is als hij aangesloten wordt vóór 15 maart van het lopende seizoen. Zowel de dienst aansluitingen als het Sportcomité paste dit artikel toe”, schrijft Deinze op zijn Facebookpagina.

“FC Seraing vond echter een hiaat in het bondsreglement en maakt hier nu gebruik van. De studiecommissie van de KBVB heeft destijds een nieuw artikel (528) in het leven geroepen voor transfers binnen het lopende seizoen. FC Seraing beroept zich op dit artikel om de club én de KBVB in het ongelijk te stellen.”