Dit is ons Team van de Week!

door Redactie



Speeldag 28 begon vrijdagavond met een spetterende overwinning van Club Brugge tegen Zulte Waregem (5-0). Maar liefst vier Club-spelers haalden dan ook ons elftal van de week.

Doel

Eupen speelde in Lokeren ruim een uur met tien man, maar pakte toch nog de zege. Het is daardoor zeker van het behoud. Hendrik Van Crombrugge hield Eupen meermaals recht en was veruit de belangrijkste doelman op de Belgische velden dit weekend.

Verdediging

Op de rechtsback konden we niet om Ruud Vormer heen. De Nederland blonk tegen Zulte Waregem uit op deze ongewone positie en scoorde zelfs twee keer. Ook Bjorn Engels pikte tegen Essevee een doelpuntje mee. Jonathan Legear en Samuel Gigot vervolledigen de achterhoede.

Middenveld

In de klinkende 5-0 zege van Club Brugge stak één man er met kop en schouders bovenuit: Hans Vanaken. Hij was de absolute draaischijf bij blauw-zwart en bekroonde dat met een assist. Ook Joske Izquierdo, die vrijdagavond helemaal zichzelf was, verdient een plekje in ons Team van de Week.

Mats Rits scoorde twee keer op Sclessin en staat er uiteraard ook tussen. Youri Tielemans poeierde Anderlecht op een 2-0 voorsprong tegen Genk en ook Steeven Langil, die werkelijk àlle acties bij Waasland-Beveren inleidt, staat in ons Team van de Week.

Aanval

Eén spits deze week: Jérémy Perbet. Na zijn historische doelpunt op Wembley pikte de Fransman ook tegen Moeskroen zijn goaltje mee. Bovendien werkte hij bijzonder hard voor de ploeg. Net wat coach Hein Vanhaezebrouck verwacht van zijn aanvaller.