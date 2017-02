"De zoveelste farce in het Belgisch voetbal, voorzitter Palermo zou De Boeck nu terughalen voor twee matchen"

Moeskroen ging op bezoek bij Gent met de billen bloot. De kans dat het de degradatie nog kan ontlopen is zo opnieuw een serieus pak kleiner geworden. Aad De Mos heeft de trainerswissel van Moeskroen nooit begrepen.

De Mos was vroeger ook al vurig in zijn betoog tegen Moeskroen, dat al het hele seizoen slecht draait. Sinds de trainerswissel is het voor de club in ieder geval niet beter geworden, want de degradatie afwenden lijkt nu steeds moeilijker te gaan worden voor de Henegouwers.

"In het begin van de periode van Rednic sprak hij over goed materiaal en dat De Boeck het verkeerd had gedaan", aldus De Mos in Stadion. "Daarom vraag ik je wie hier in de schuld gaat in Gent bij die fases? Ze lopen plots met twee weg, dat is toch niet goed doorgesproken? Ligt het aan de trainer?"

"Dit is de zoveelste farce in het Belgisch voetbal. Had De Boeck gewoon lekker laten zitten", ging de Nederlandse analist scherp verder. "De voorzitter van Palermo zou De Boeck terughalen bij Moeskroen voor de laatste twee wedstrijden. Het is duidelijk, er is te weinig kwaliteit", denkt hij al vooruit