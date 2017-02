Overzicht maandag: Leicester City speelde als vanouds en klopte Liverpool als eerbetoon aan Ranieri

In Engeland stond er maandagavond veel op het spel voor heel uiteenlopende redenen. Leicester City vecht tegen de degradatie, Liverpool wil een plaats in de Champions League verzekeren. En ook in Italië werd er gevoetbald. Hier hebt u het volledige overzicht.

Leicester City heeft al het hele seizoen moeite, maar maandagavond zagen we even de kampioenenploeg terug. The Foxes waren vanaf het begin de gevaarlijkste ploeg, en dat resulteerde in goals. Vardy opende de score na een klein halfuur, Drinkwater verdubbelde tien minuten later. Opnieuw Vardy besliste de match helemaal op het uur. Liverpool probeerde voor een slotoffensief te gaan en Coutinho scoorde nog een eerredder, maar het was allang beslist. Mignolet en Ndidi speelden de hele wedstrijd, Origi viel in.

Ontslagen trainer Claudio Ranieri kreeg een eerbetoon in de 65e minuut (Ranieri is 65 jaar oud), hij was overduidelijk zeer geliefd bij de supporters.

Leicester City fans tribute former manager Claudio Ranieri by holding their phones aloft.



💡💡💡 pic.twitter.com/sovIAPMyt5 — Squawka News (@SquawkaNews) 27 februari 2017

In Italië speelden Fiorentina en Torino, vooral die eerste oogt nog op een Europese plaats. Het begon ook goed voor de thuisploeg want bij de rust stonden zij al 2-0 voor dankzij Saponara en Kalinic. Maar Torino was nog niet verslagen. In de 62e minuut miste Belotti een penalty, drie minuten later kon hij wel scoren. En hij werd nog de man van de match, want vijf minuten voor het einde scoorde Belotti de gelijkmaker.

