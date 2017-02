Lukaku evenaart clubrecord bij Everton en is opnieuw topschutter in de Premier League: "Heb vertrouwen in mijn kwaliteiten"

Romelu Lukaku wil topschutter in de Premier League worden

Foto: © photonews

Romelu Lukaku maakte dit weekend zijn 60ste doelpunt voor Everton. Dat is een evenaring van het clubrecord van Duncan Ferguson, die er nu assistent-trainer is. Lukaku is ook opnieuw medetopschutter in de Premier League.