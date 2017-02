Club Brugge heeft een nieuwe Cafu, spelers gekscheren, maar MPH is formeel: "Gaf ons de flow van Meunier"

Twee goals scoorde hij tegen Zulte Waregem en dat vanop een voor hem misschien wel ongewone positie. Maar de teammaats waren vol lof en jenden hem maar wat graag. "Cafu", klonk het zelfs meermaals.

"Ik denk dat we zijn vaste positie hebben gevonden", aldus Bjorn Engels na de wedstrijd. "Rechtsachter, dat is wel iets voor hem. Daarom dat we hem ook Cafu noemen, onze rechtsback."

Gekscherend, uiteraard. Het toont enkel maar aan dat de sfeer goed zit bij Club Brugge. Ze staan nog steeds op kop en de 5-0 tegen Zulte Waregem mocht er natuurlijk ook wel wezen."

Coach Michel Preud'homme zag het dan weer iets groter. "Vormer op rechtsachter? Hij gaf ons dezelfde flow als Thomas Meunier. Hij deed het heel goed en gaf ons een nieuw elan."

"Zijn coaching, zijn rushes naar voor en naar achter, zijn grinta en dan ook zijn goals ... Veel meer kan je niet verwachten zeker? Of ik hem daar volgende week opnieuw zet? Dat zien we wel, het kan."