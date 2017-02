De Decker staat feestje niet toe: "Ze moesten van mij teruggezet worden"

Antwerp heeft het quasi onmogelijke zien gebeuren: Lierse verloor punten en na een ware thriller pakten ze zelf de zege tegen Lommel United. Tijd voor een feestje denk je dan, maar dat was buiten Wim De Decker gerekend.

De Decker heeft een serieuze mentaliteitswijziging doorgevoerd bij The Great Old en is niet van plan nu de teugels te laten vieren. Toen iemand met een paar flessen champagne op de proppen kwam, stuurde de trainer hem prompt terug.

"Nee, ik wil niet dat er nu al champagne opengedaan wordt", zei De Decker daarover. "Ze moesten van mij onmiddellijk terug. Pas als we ook Roeselare verslaan, zal er mogen gevierd worden. Het is prachtig wat we meemaken met die 22 op 27. Dat is gigantisch! We hebben iets neergezet in drie maanden tijd", zei hij toch wel wat trots.