Mitrovic legt het grote verschil uit tussen nu en toen hij van Anderlecht overkwam: "Ik was agressief en deed domme dingen"

door Redactie



Door de blessure van topspits Dwight Gayle mag Aleksandar Mitrovic zich opmaken voor een belangrijke afspraak. Dinsdag speelt de voormalige Anderlecht-aanvaller met Newcastle United immers de clash tegen leider Brighton & Hove Albion.

Bij Sky Sports legt Mitrovic het grote verschil tussen vorig en dit seizoen uit. "Ik ben veel rustiger geworden op het veld. Vorig jaar was ik veel te agressief en deed ik domme dingen. Dat vertaalde zich in uitsluitingen."

Met The Magpies is Mitrogol nog steeds in de running voor promotie. "Ik wil het team naar de Premier League loodsen, daar waar we thuis horen. Ik hoop dan ook nog belangrijke goals te maken voor Newcastle. Pas dan zal ik tevreden zijn."