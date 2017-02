Limbombe mag opnieuw lopen, pech voor Refaelov?

door Redactie



Club Brugge stoomt zich dezer dagen klaar voor de start van de play-offs. Vorige vrijdag nam blauw-zwart nog ruim de maat van Zulte Waregem. En dat terwijl er toch nog steeds enkele sterkhouders in de lappenmand liggen.

Zo maakten Ricardo van Rhijn, Tomas Pina, Benoit Poulain en Anthony Limbombe enkele dagen geleden nog steeds geen deel uit van de wedstrijdselectie. Voor die laatste is er nu goed nieuws: Limbombe heeft de looptraining hervat nadat hij onlangs geopereerd werd. Dat meldt Het Laatste Nieuws.

Limbombe sukkelde al een hele poos met een pubalgie en moest onder het mes om de pijn in de streek van de buikspieren te verhelpen. Toch zal de flankaanvaller nog niet meteen in actie komen. Pas tijdens de play-offs of volgend seizoen wordt Limbombe terug verwacht.

Refaelov

José Izquierdo en Lior Refaelov trainden gisteren niet mee met de groep. Bij de Colombiaan was dat uit voorzorg, Rafa sukkelt met de enkel. Vrijdag tegen Zulte Waregem moest hij nog noodgedwongen het terrein verlaten. Het blijft afwachten of hij de match van zaterdag in Genk haalt.