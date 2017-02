Er werd in 2015 al beslist over maandagvoetbal: "Vreemd om vast te stellen dat niemand zich dat herinnert"

door Redactie



Het was vorige week een 'hot topic' in België: teams uit de Jupiler Pro League die (tijdens de play-offs) in Europa actief zijn op maandagavond laten spelen. Iedereen deed er wel zijn zegje over, maar reeds in 2015 werd er al een beslissing rond maandagvoetbal genomen.