Achterhoede niet het enige probleem van Westerlo: "Op korte termijn is er geen oplossing voor handen"

De Westelse defensie gaf zaterdag tegen KV Oostende niet thuis. Toch was de achterhoede lang niet het enige probleem van de Kemphanen.

Het stroeve veld speelt de voorlaatste in de Jupiler Pro League al weken parten. Ook tegen de Kustboys waren de verzorgde combinaties lange tijd schaars. Een aderlating voor Westerlo dat met Moeskroen nog volop strijdt om het behoud.

"Het slechte veld speelt altijd een rol", beseft coach Jacky Mathijssen. "Daar lijden de twee ploegen onder. Dat hebben we tot de 0-1 (penaltygoal van Landry Dimata, red.) kunnen zien."

"Op korte termijn is er geen oplossing voor handen. Hier zullen we het dus mee moeten doen tot de rest van het seizoen." Verschillende topclubs legden ondertussen een nieuwe grasmat. Wegens beperktere financiële middelen is een nieuw veld bij de Kempenaars geen optie.

