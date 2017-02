Vier uur aanschuiven in de regen voor ticket finale 1B: "Dit is Antwerp, dit is uniek in BelgiÃ«"

Vier uur aanschuiven in de regen voor ticket finale 1B: "Dit is Antwerp, dit is uniek in België"

door Redactie



Honderden Antwerp-fans kochten vandaag hun ticket voor de finalewedstrijd in 1B

Zondag speelt Antwerp de heenwedstrijd van de finale in 1B tegen Roeselare. Abonnees krijgen voorrang om tickets online te kopen, maar vele fans stonden vandaag uren in de rij om hun plekje in het stadion te kunnen bemachtigen.