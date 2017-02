Oostends goudhaantje Landry Dimata rekent af met zijn ex-club: "Toen was ik helemaal klaar met Standard"

door Redactie



Standard grijpt dit seizoen alweer naast PO1, terwijl voormalig jeugdproduct Landry Dimata met KV Oostende wél in de top 6 staat. Een symbolisch gegeven voor al wat misloopt bij de Rouches.

De jongeren krijgen nauwelijks hun kans bij Standard en zoeken bijgevolg andere oorden op. Daar was Dimata vorige zomer het beste voorbeeld van. Reeds na de winterstage stond zijn besluit vast.

"Ik werd teruggezet naar de U21 hoewel ik een goeie stage achter de rug had. Toen was ik helemaal klaar met Standard", klinkt het scherp in Sport/Voetbalmagazine. "Het was echt een kaakslag, ik begreep dat ik mocht doen wat ik wou, maar ik zou er nooit tot bij de profs geraken."

Ultieme vergadering kwam te laat

Bij de Luikenaars wees men in elkaars richting. "Iedereen zegt maar wat, dat toont aan dat de club op drift is. Uiteindelijk weet ik niet of ik nu kwaad moet zijn op Yannick (Ferrera, red.), op Renard, op Van Buyten of op de voorzitter."

"Er is nog wel een vergadering geweest met het bestuur om de zaken te regelen en toen zeiden ze dat ik mijn kans wel zou krijgen, dat ik het grootste talent van de Académie was, enzovoort... Maar dat kwam te laat."