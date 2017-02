Anderlecht-huurling dreigt te zakken met Moeskroen... maar wordt wel gevolgd door de Engelse grootmacht Liverpool

door Redactie



Liverpool heeft Trezeguet in het vizier

Foto: © photonews

Mahmoud Hassan, alias Trezeguet, komt dit seizoen op uitleenbasis uit voor Moeskroen. De Anderlecht-huurling was in januari te zien op de Afrika Cup en daar speelde hij zich in de kijker.