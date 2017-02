Ook Roma-trainer haalt loftrompet boven: "Een ploeg met tien Radja's in een vrije rol wint altijd"

door Redactie



Radja Nainggolan schitterde dit weekend met AS Roma tegen Inter. Ook zijn coach Luciano Spalletti steekt zijn bewondering voor de Rode Duivel niet langer onder stoelen of banken.

"Het is moeilijk om de juiste woorden te vinden voor hem. Nainggolan belichaamt misschien wel de evolutie van de moderne voetballer", zei de trainer van AS Roma op een persconferentie. "Als je tien Radja's zou hebben, zou je ze gewoon op het veld kunnen zetten zonder vaste rol en nog winnen", voegde Spalletti er aan toe.

"Het is alsof je tien kilometer benzine hebt. Dan geeft hij je nog een reserve om twee kilometer verder te gaan en opnieuw te tanken. Hij kan dribbelen, hij blijft maar gaan, hij is een speciaal beestje", besloot de Italiaanse oefenmeester. Nainggolan maakte dit seizoen al 9 goals in 25 competitiewedstrijden voor Roma.