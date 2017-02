Lyonkillers/Wembleykillers gaan stapje verder in hun missie om AA Gent naar PO1 te brengen

door Diederik Geypen

Wanneer de Lyonkillers uitpakken, is de Gentse stunt nabij. Zowel in Lyon vorig jaar als op Wembley afgelopen week huurde een groep supporters van de Buffalo's een skybox af met twee keer een even geweldige afloop.