Discussie over maandagvoetbal laait hoog op in Extra Time: "Het gaat om geld" en "Het is blussen als het brandt"

door Redactie



De discussie over voetbal op maandag woedt hevig. Sommige spelers, coaches en analisten zijn voor. Anderen dan weer tegen. Ook aan de tafel van Extra Time kwam het heikel punt maandag ter sprake.

"Het valt te overwegen als ze in de play-offs zitten, maar dit seizoen is het niet mogelijk", denkt Marc Degryse. "Tussen speeldag 3 en 4 in de PO's een kwartfinale in de Europa League, dat betekent drie wedstrijden op acht dagen."

Blussen als het brandt

"Zou het niet beter zijn om die ploegen op zondag om 20u30 te laten spelen?", pikte Filip Joos in. "Dat is toch al iets. Maar hoe dan ook is dit blussen als het brandt."

"Het gaat om geld. De tv-rechten bepalen steeds meer de data waarop er gevoetbald wordt", haalde Jan Mulder terecht aan. "Dit houd je niet tegen", aldus Degryse. "Binnen twintig jaar spelen ze zeven dagen op zeven. Maar ik verwacht niet dat het dit jaar al gebeurt."